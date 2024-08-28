Эксперты из РТ: Kazan Digital Week помогает сделать цифровизацию более понятной

Публичные эксперты Татарстана прокомментировали международный форум Kazan Digital Week-2024, который пройдет в столице республики с 9 по 11 сентября. Помимо экономического смысла предстоящего события, они обратили внимание на его популяризаторский аспект. Своими мнениями аналитики поделились на площадке Экспертного клуба.

Заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан (ЦУР РТ) Эмилия Хакимуллина заметила, что как специалист «рьяно» выступает за цифровизацию не только профессиональной деятельности, но и жизни в целом. Дело в том что, по ее мнению, «высокие скорости» современности не позволяют тратить много времени на повседневные задачи.

«Системы, которые созданы в нашей стране, упрощают жизнь. Одни только „Госуслуги РФ“ чего стоят. Подать заявление на регистрацию брака, поменять паспорт, записаться к врачу, оплатить штраф можно с телефона за несколько минут. Это дает возможность использовать время эффективнее, что влияет на качество нашей жизни и комфорт», — подчеркнула она.

Вместе с тем Хакимуллина обратила внимание на то, что «создание подобных технологий невозможно в закрытой системе, без обмена опытом, подглядывания и даже частичного копирования чужого опыта». «Площадка Kazan Digital Week — это возможность для отраслевиков измерить температуру по палате: понять, куда двигаются конкуренты, какие продукты востребованы сейчас и запрос на какие технологии возникнет в перспективе. Кроме того, здесь можно найти партнеров для реализации крутых инициатив и, конечно же, вдохновение для создания новых проектов», — пояснила она.

«Нам же с вами мероприятие дает шанс посмотреть, какие изменения ждут в будущем, изучить тренды и напитаться свежими идеями. Важно, что большое внимание уделяется социальной сфере: здравоохранению, образованию, культуре, спорту. Это еще раз подчеркивает прикладной характер мероприятия, в центре которого находится наш самый главный клиент — человек», — заключила специалист.

В аналогичном духе высказался и руководитель исследовательского агентства «Промрейтинг» Антон Глухов. «Я воспринимаю цифровизацию как смазку. Попав в любой социально-производственный механизм, она позволяет увеличить скорость его работы, снизить издержки, сделать процессы более эффективными. В каком-то смысле цифровизация — это панацея, средство от всех проблем, будь то учет времени работников, точность обработки металлических заготовок, бухгалтерия или сельское хозяйство. Везде с приходом информационных технологий показатели идут вверх», — выразил уверенность он.

Вместе с тем аналитик признал, что человек консервативен по своей природе: ему «свойственно сопротивляться новому и держаться за привычное». По его мнению, это позволяет выживать, но тормозит развитие как отдельных людей, так и общества в целом.

«Для меня важная сторона Kazan Digital Week — разъяснительная, популяризаторская. Если человеку вместо „срочно надо“ медленно и скрупулезно объяснять, зачем именно это надо, на мой взгляд, эффект от внедрения новых технологий будет заметнее, а главное — на стыке современных решений и устоявшихся привычек будут чаще рождаться человекоориентированные решения», — подытожил Глухов.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин назвал Татарстан «одним из признанных инновационных центров развития и внедрения цифровых технологий».

«Время, когда можно было заниматься исследованиями ради исследований, невзирая на перспективы практического применения их результатов, безвозвратно ушло. Чтобы быть технологической независимой, российская экономика остро нуждается в собственных разработках, особенно, как видим, очень важен вопрос <...> кибербезопасности», — поделился он своим видением ситуации.

Вместе с тем экономист признал, что для развития цифровых технологий в России имеются мощные научные и инженерные школы, но остро не хватает компетенций по коммерциализации результатов научно-технической деятельности. По его словам, площадка Kazan Digital Week зарекомендовала себя как эффективный форум для обмена опытом и достижениями как в научных, так и деловых кругах.

Отметил доцент КФУ и актуализировавшуюся в связи с введением санкций необходимость ускоренного перехода на отечественные программные продукты и платформы, а предстоящий форум, по его мнению, как раз дает возможность продемонстрировать отечественным компаниям и стартапам свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков.

«Наука и высокие технологии достигли небывалых высот, но главное — это превращение высоких технологий, основанных на фундаментальных законах математики и физики, искусственном интеллекте, кибернетике, программировании, в отраслевые цифровые решения и общественно значимые мобильные сервисы, профориентационные, образовательные и коммерческие ресурсы. Всё то, чем сегодня удивляют участники форума, уже завтра станет реальностью, которая сделает нашу жизнь комфортнее», — изложил свое кредо Гафиятуллин.

Член Общественной палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова связала процесс цифровизации с текущей геополитической ситуацией.

«<...> против России идет мощнейшая работа по изоляции. Вводятся не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Это неприкрытый вызов для нашей страны. Сейчас мы пытаемся обойти эти преграды и не допустить сдерживания развития России. И мы точно не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как предрекают некоторые наши „доброжелатели“, отступать на десятилетия назад — конечно, нет», — заявила она.

«Мы осознаем колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, вместе с тем мы активно ищем эффективные решения по использованию имеющихся суверенных технологических разработок отечественных компаний. В современном мире невозможно выстроить огромный забор и запретить Россию, об этом неоднократно говорил [Президент РФ] Владимир Путин», — подчеркнула общественница.

Одной из главных проблем Павлова назвала необходимость новых подходов к качественной подготовке кадров. Она обратила внимание на связь производительности труда с цифровизацией и использованием искусственного интеллекта.

«К 2030 году в рамках национального проекта „Цифровая экономика“ нам предстоит создать цифровые платформы во всех отраслях, а значит — совершить в современных условиях настоящую цифровую революцию. <...> В течение последующих шести лет не менее 80% российских организаций должны перейти на отечественное обеспечение в производственных и управленческих процессах», — отметила Павлова и напомнила о мерах поддержки IT-отрасли.

«В рамках проведения форума пройдет выездное заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Депутатским корпусом и экспертами будут рассмотрены ряд вопросов и выработаны законодательные меры поддержки IT-отрасли. Среди рассматриваемых на заседании вопросов — создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики и актуальные проблемы и перспективы развития кадрового потенциала в области кибербезопасности», — добавила она.