Эксперты: цены на автомобили в России резко вырастут в 2023 году из-за дефицита иномарок

На фоне прекращения поставок в Россию европейских и американских автомобилей возникнет их дефицит, что уже в этом году спровоцировало рост цен на машины. В будущем году тенденция продолжится, а товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы еще до конца первого квартала 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на дилеров.

Ожидается, что стоимость автомобилей, которая во многом будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок, увеличится на 10%.

Что касается китайских машин, то компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль», отмечают специалисты. В данный момент в РФ поставляются только китайские бренды, однако ожидается, что в будущем году к ним добавятся корейские.

Напомним, ранее сообщалось, что на складах российских автодилеров к концу этого года осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов – этих запасов хватит максимум на один месяц. Дефицит новых машин в будущем году может достичь миллиона единиц.