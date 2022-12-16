«Известия»: оставшихся в России новых иномарок хватит максимум на один месяц продаж

На складах российских автодилеров к концу этого года осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Этих запасов хватит на один месяц, а в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.

На данный момент уже почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, а параллельный импорт автомобилей не в состоянии покрыть спрос россиян, пишет издание.

«По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — заявил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Эти же оценки применительно к машинам, которые были произведены в России или ввезены по официальным каналам. Причем отмечается, что параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос. К тому же, процесс оформления таких автомобилей крайне тяжелый – требуется огромное количество документов и сертификатов, отмечают эксперты.

В то же время машины из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и даже Беларуси неохотно поставляются в Россию. При этом сами автосалоны стараются не афишировать проблему дефицита автомобилей, отмечается в публикации.

Прошедшей осенью у россиян самыми популярными были автомобили Hyundai и Kia, а также японская Toyota. Средний чек покупки составил чуть более 1,28 млн рублей. Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто».