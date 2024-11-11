Эксперты: Цены на аренду квартир в Казани в ближайшее время повышаться не будут

Цены на аренду квартир в Казани в ближайшее время повышаться не будут, считают в «Циан. Аналитике». Эксперты онлайн-платформы рассказали «Татар-информу», что уже замечают небольшое снижение – в среднем на 2%.

«Последние 1,5 месяца ставки аренды в Казани почти не меняются, даже фиксируется их медленное снижение. Это связано и с относительной стабилизацией ситуации на рынке новостроек – там вновь стали выдавать семейную ипотеку, а застройщики стали предоставлять больше скидок, и с тем, что аренда два года подряд дорожала быстрее любых оценок по инфляции и росту доходов», – подчеркнул руководитель сервиса Алексей Попов.

Подтвердила его слова и член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Хочется отметить, что сейчас есть небольшой откат назад. Ажиотаж был в сентябре, и сейчас мы не видим дальнейшего увеличения арендных платежей. Наоборот, мы даже наблюдаем небольшое снижение, потому что появляются объекты, которые раньше, допустим, сдавались в посуточную аренду, а сейчас хотят перейти на “долгосрок”, на период “до лета”, и они готовы к скидкам и снижениям. Считаю, что дальнейшего увеличения размера аренды в Казани не будет», – заключила собеседница информагентства.

Напомним, повышение цен на арендное жилье в столице Татарстана произошло из-за того, что купить квартиру с учетом нынешних ставок по ипотеке и цен на жилье стало практически невозможно. ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку до рекордных 21%, следом банки взвинтили проценты по кредитам на жилье до 28%. Летом также отменили льготную программу ипотеки под 8% годовых, а условия по «Семейной ипотеке» ужесточили. По нынешним ценам за год аренда однокомнатной квартиры в Казани обойдется квартиросъемщикам в среднем в 400-480 тыс. рублей, а двухкомнатной – порядка 600 тысяч.

Подробнее о том, что происходит на рынке арендного жилья в Казани и каких цен ждать в будущем, читайте в материале «Дороже только в Москве и Питере: почему в Казани взлетели цены на аренду жилья».