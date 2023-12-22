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Эксперт: Зима в Татарстане будет контрастной, с выраженными волнами тепла и холода
Холода в Татарстане в первой половине декабря действительно можно считать аномальными, подтвердил «Татар-информу» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
«Средняя температура первых двух недель составила -13,3 градуса при норме в -8. В отдельные дни среднесуточная аномалия составляла более 16 градусов. Однако рекордов холода установлено не было», – отметил собеседник агентства.
Самая низкая температура в этом декабре наблюдалась 9 декабря – 26,4 градуса со знаком минус. Рекорд, который был поставлен в этот день, зафиксировали в 1933 году – 29,3 градуса ниже нуля. Однако характер погоды второй половины декабря сильно отличается. Если в первые недели месяца погоду в регионе преимущественно определял антициклон, то сейчас теплый воздух к нам закачивает активный циклон.
«Важно отметить, что циркуляционными механизмами путь воздушным массам с севера надежно закрыт и в обозримом для синоптиков будущем морозов ожидать не стоит. А напротив, с южными и западными потоками к нам поступает теплая влажная воздушная масса», – добавил Тимур Аухадеев.
По его прогнозам, зима в Татарстане будет контрастной, с выраженными волнами тепла и холода. Он также напомнил, что прогноз на декабрь говорил о фоне температур около нормы. Но эта норма есть результат аномально холодного начала и аномально теплого конца месяца.
Подробнее о том, как декабрьские морозы отразятся на платежках на ЖКУ читайте в материале «Никто тарифы не повышал»: повлияют ли аномальные холода на платежки на ЖКУ.
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