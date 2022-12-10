Эксперт заявил о росте массовых кибератак в Татарстане

В этом году наблюдается рост массовых кибератак в России, в том числе – в Татарстане. По большей части они направлены против сайтов государственного сектора, из-за чего по всей стране развернуты киберцентры, специалисты которых занимаются предотвращением киберугроз со стороны хакеров, рассказал директор «Ростелекома» в Татарстане Павел Гонцов.

«Мы действительно фиксируем рост кибератак. Если ранее атаки были точечные, то в этом году они стали массовые. В первую очередь они были нацелены на то, чтобы атаковать государственный сектор, финансовый сектор и приостановить их деятельность, нанести определенный урон», – отметил он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Сегодня специальные киберцентры есть по всей стране, более 1,5 тыс. специалистов круглые сутки занимаются совершенствованием системы кибербезопасности и противодействия различного рода киберугроз, добавил Гонцов.

Кроме того, важно рассказывать жителям о цифровой безопасности и о том, как не допустить утечку данных, добавил он. В частности, в этой работе помогают уроки цифры в школах, на которых детям рассказывают, что такое кибербезопасность.

Напомним, ранее в Минцифры сообщили, что в России создадут оперативный штаб по мониторингу кибератак, который будет координировать вопросы реагирования и мониторинга компьютерных атак в региональных органах исполнительной власти.

О растущей киберугрозе заявлял Президент России Владимир Путин – он поручил Совбезу создать в России государственную систему защиты информации, чтобы укрепить «оборону отечественного цифрового пространства».