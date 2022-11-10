В России появится оперштаб по мониторингу кибератак

В России создадут оперативный штаб по мониторингу кибератак, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов. По его словам, штаб будет координировать вопросы реагирования и мониторинга компьютерных атак в региональных органах исполнительной власти.

Создание штаба Шайтов анонсировал на девятом форуме «IТ-Диалог 2022», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении числа кибератак на российские информационные системы после начала военной спецоперации на Украине. Совбезу он предложил создать в России государственную систему защиты информации, чтобы укрепить «оборону отечественного цифрового пространства».