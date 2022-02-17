Эксперт объяснил, как пенсионеры могут сократить свои долги

От выплаты долгов пенсионеров освобождают только по веским причинам, но в некоторых случаях сумму долга можно сократить, рассказала агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

К примеру, некоторые задолженности могут быть списаны, если истек трехлетний срок исковой давности.

«Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — отметила Ногайлиева.

Также эксперт напомнила, что размер выплаты можно сократить или вовсе ее избежать, даже если взыскание присвоено решением суда.

По ее словам, закон позволяет изымать сумму долга со страховой пенсии по старости и по инвалидности, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты.

Однако взыскания долгов по исполнительному листу с пенсии по потере кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов, запрещены.

Кроме того, специалист подчеркнула, что пожилые люди могут потребовать от приставов ежемесячно сохранять пенсионную выплату в размере прожиточного минимума или оформить процедуру банкротства.

Ранее Президент РФ подписал закон об индексации пенсий по старости с 1 января 2022 года.