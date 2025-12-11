Эксперт заявил, что СВО усилила роль Татарстана как моста на Ближний Восток

После начала специальной военной операции интерес стран Залива к взаимодействию с Россией вырос, и Татарстан стал заметной точкой притяжения для ближневосточных партнеров. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

Он отметил, что на фоне международной изоляции страны государства Залива активизировали диалог с Россией, а республика оказалась в авангарде этого процесса – ее стали воспринимать как «окно» для контактов и инвестиций.

«Теперь во всех странах Залива знают про Татарстан. Это уже где-то отложилось в этих странах, у их руководства. Они знают, что в России есть такой регион, а Казань – это исламская столица России. Это приводит к осознанию цивилизационного единства России и исламского мира, и работа Татарстана помогает это подсветить и серьезно облегчить взаимодействие, устранив ненужные преграды», – подчеркнул эксперт.

Это признание открывает для республики новые возможности: рост туристических и деловых потоков, привлечение инвестиций и усиление культурного обмена.

«Арабские страны видят в России часть исламского мира. Кому-то это может не нравиться, но для внутренней аудитории не обязательно афишировать это повсеместно. Главное, чтобы было понимание, что это есть. Приезжая сюда, иностранцы видят древние мечети XVIII века, коренное население и европейский мусульманский народ, такой же, как русские», – подытожил он.

О том, как через Казань выстраиваются связи с Саудовской Аравией, государствами Залива и формируется концепция «европейского ислама», – в материале «Специалист по Ближнему Востоку Семенов: Татарстан открыл для России окно в Исламский мир».