Эксперт заявил, что самолечение при коронавирусе может привести к летальному исходу

Самолечение при коронавирусной инфекции может привести к смерти заболевшего, так как это заболевание развивается стремительно, предупредил главный врач клинической больницы №15 имени Филатова московского Департамента здравоохранения Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

«Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше», — написал специалист.

Он отметил, что многие люди легкомысленно относятся к этой опасной болезни, сравнивая ее с обыкновенным ОРВИ, после чего попадают в отделение реанимации.

Вечорко напомнил, что при первых же симптомах простуды необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

«При неправильном или не вовремя начатом лечении риск тяжелых осложнений и неблагоприятного исхода Covid-19 существенно повышается», — обратил внимание эксперт.

Врач подчеркнул, что организм каждого человека индивидуален и нуждается в правильном лечении, которое назначает специалист, поэтому не следует заниматься самолечением, чтобы не навредить себе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».