Интеграция и развитие: клуб «Валдай» обсудил в Казани партнерство РФ и Центральной Азии

«Дискуссия позволит понять, куда будет двигаться мир в ближайшие годы»

Открыл форум председатель совета фонда «Валдай» — профессор Андрей Быстрицкий. По его словам, экспертные обсуждения на площадке форума позволят определить вектор развития евразийской и мировой политики в ближайшие годы.

Быстрицкий подчеркнул, что центральноазиатский регион начинает играть все большую роль в современном мире, где идут процессы глобальной трансформации центров силы. Эксперт подчеркнул, что Казань неслучайно была выбрана в качестве площадки для дискуссии на эту тему. Он напомнил, что недавно здесь проходила встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза.

«Уверен, что открывшаяся конференция нашего клуба пройдет успешно, а дискуссии в ее рамках помогут определить политику не только на евразийском пространстве, но и во всем мире», — обратился к участникам председатель совета фонда «Валдай».

В заключение он поблагодарил Татарстан за высокий уровень организации конференции.

Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии

В своем приветственном слове Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика входит в число регионов — лидеров России благодаря сильному экономическому потенциалу и межнациональному согласию.

«Слагаемые нашего успеха — мощный экономический потенциал, эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами в рамках единой общегосударственной политики, межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие», — сказал руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что стабильность и добрососедские отношения между представителями разных народов и конфессий — это не только исторически сложившаяся традиция. «Сегодня это предмет постоянной работы государственных органов власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообществ», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что Республика Татарстан является многонациональной, как и Россия в целом.

«Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Важно сохранять имеющиеся у каждого этноса высокие нравственные ориентиры, приумножать его достижения, сохранять языки, культуру и традиции. Это основа общественного развития», — обратил внимание Президент РТ.

«Татарстан помогает евразийской интеграции, связывая Россию с исламским миром»

Отдельное внимание Рустам Минниханов обратил на роль республики в построении диалога России с исламским миром. Татарстан активно участвует в евразийской интеграции, реализуя проекты с государствами Центральной Азии, отметил руководитель Татарстана.

«Татарстан активно участвует в работе Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Ее деятельность направлена на укрепление отношений России с мусульманскими странами, налаживание широкого партнерства в сфере взаимодействия культур и цивилизаций, преодоление кризисов и конфликтов, возникающих на почве религиозных и этнических различий. По поручению Президента нашей страны Владимира Путина я возглавляю этот представительный орган», — напомнил Президент Татарстана.

Он также добавил, что Группа стратегического видения реализует ряд проектов экономической и гуманитарной направленности.

«Укреплению стратегического партнерства с государствами Центральной Азии способствуют развивающиеся торгово-экономические связи. Отмечу также, что Татарстан все чаще выступает площадкой для проведения крупных общероссийских и международных форумов и конференций. Открывающаяся сегодня конференция еще одно тому подтверждение», — резюмировал Рустам Минниханов.

Объем накопленных инвестиций РФ в Центральной Азии достиг почти 50 млрд долларов

Накопленные инвестиции России в центральноазиатских странах составляют порядка 50 млрд долларов. При этом наибольшая активность наблюдается в части торгово-экономической кооперации. Об этом на заседании клуба сообщил замминистра иностранных дел РФ — генеральный директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

«Центральная Азия — это регион, к которому сейчас приковано внимание главных игроков на геополитическом поле. А для России государства Центральной Азии — это стратегические партнеры, с которыми нас объединяют общие история, язык и тесные человеческие связи», — сказал Руденко.

За годы сотрудничества между РФ и странами Центральной Азии накоплен весомый потенциал партнерства в различных областях — как по двусторонней линии, так и в рамках многосторонних интеграционных структур: СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

«Активно развивается торгово-экономическая кооперация со странами региона. Суммарный объем российских накопленных инвестиций приближается к 50 млрд долларов США», — подчеркнул он.

В Казахстане уровень накопленных инвестиций достигает 36 млрд долларов, в Узбекистане — свыше 10 млрд долларов, в Таджикистане — 1,5 млрд.

«Эти цифры опровергают бытующий в последнее время тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии и Россия якобы собирается оттуда уходить. Это совершенно не так. Уходить оттуда мы не собираемся и не уйдем», — добавил замминистра.

В 2020 году совокупный товарооборот РФ и стран Центральной Азии составил 28 млрд долларов

В прошлом году общий товарооборот России и центральноазиатских стран составил порядка 28 млрд долларов, сообщил Андрей Руденко.

«Даже в условиях пандемии коронавируса и соответствующих ограничений удалось сохранить и даже кое-где увеличить показатели двусторонней торговли. Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии в 2020 году вырос до 28,5 млрд долларов США», — сказал Руденко.

В Центральноазиатском регионе сегодня работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий, которые представлены практически во всех сферах экономики.

Сегодня на евразийском пространстве активно развиваются международные транспортные коридоры, которые проходят через территорию России, например формируется маршрут «Европа — Западный Китай».

Россия планирует сотрудничать со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии

Также Андрей Руденко рассказал, что Россия планирует развивать сотрудничество со странами Центральной Азии в атомной отрасли и возобновляемой энергетике.

«Россия предлагает своим центральноазиатским партнерам новейшие технологии в атомной отрасли. Перспективным направлением во взаимодействии может стать развитие возобновляемых источников энергии», — сказал Руденко.

РФ в том числе примет участие в восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии. Особое внимание наша страна уделит передовым технологиям для улучшения экологической ситуации в районе Аральского моря.

«В настоящее время готовится специальная программа по оказанию поддержки странам Центральной Азии в сфере водопользования на 2021–2030 годы», — добавил спикер.

При этом Россия совместно с центральноазиатскими странами намерена работать на выполнение седьмой цели устойчивого развития ООН и достичь всеобщего доступа к недорогим и надежным источникам энергии к 2030 году, подытожил замминистра.

Замминистра здравоохранения РФ: Пандемия сделала работу государства эффективнее

Коронавирусная пандемия придала импульс ускорения и роста эффективности в работе российских государственных структур. Такое мнение высказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он отметил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом мирового уровня и оказала заметное влияние как на сами государства, так и на их взаимоотношения. В России эта ситуация привела к значительному ускорению работы министерств, ведомств и других госструктур ради эффективной поддержки граждан и экономики.

«Мы вышли на совершенно иные темпы работы. Если говорить о решениях в здравоохранении, то за прошедший период рекомендации по лечению данной инфекции пересматривались 11 раз. Документы, которые раньше принимались в течение года, теперь проходят проработку в течение нескольких часов», — рассказал Салагай.

Он добавил, что ускорение работы госаппарата стало возможным благодаря органичному использованию современных технологий и цифровизации всех процессов.

«Технологии позволили выйти на новый уровень анализа получаемых данных. И на основании этой информации уже принимались тактические и стратегические решения», — резюмировал Олег Салагай.

Представитель Узбекистана: Помощь России помогла нам избежать роста заболеваемости Covid

Россия оказала и продолжает оказывать содействие Узбекистану в области медицины и экономики. Это позволило республике избежать роста заболеваемости Covid-19 среди населения, а также нивелировать социально-экономические потрясения. Такое мнение высказал руководитель Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Бахтиер Мустафаев.

В своем выступлении он отметил, что вопрос взаимодействия Узбекистана с Россией требует особого внимания.

«Как стратегический партнер, как союзник Россия оказывала и по сей день оказывает всемерное содействие в плане медицины и экономики странам регионов, в том числе Узбекистану. В результате предпринятых мер нам удалось избежать взрывного, неконтролируемого роста заболеваемости и социально-экономических потрясений», — сказал Бахтиер Мустафаев, отметив взамовыгодную помощь в поставках медикаментов, аппаратов ИВЛ, индивидуальных средств защиты.

Также спикер подчеркнул, что темпы роста экономики в Узбекистане были сохранены, несмотря на ее падение в соседних странах — Кыргызстане и Казахстане.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 0,3% от общего числа заболевших в мире и 0,2% — от количества умерших. В начале мая производство российской вакцины в Узбекистане обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.

Казахстан и Россия эффективно взаимодействовали в период борьбы с пандемией

На площадке форума в Казани Помощник Президента Казахстана Ерлан Карин выразил благодарность России за помощь в преодолении пандемии Covid-19.

В своем выступлении Ерлан Карин выразил надежду на восстановление допандемийного режима в мире и отметил, что после долгой паузы вновь очень рад видеть своих коллег. Он напомнил, что 11 мая ВОЗ объявила о начале пандемии, однако в Казахстане оперативные меры были приняты еще до этой даты — в конце января.

«Поэтапно сокращалось авиасообщение, ограничивались въезды, началась эвакуация наших студентов из Уханя и других китайских городов, был усилен санитарно-эпидемиологический контроль на границе. Если бы власти не приняли все эти меры, то инфекция попала бы в регион гораздо быстрее. Первый случай заболевания в Казахстане был зафиксирован 13 марта, тогда как в Европе случаи фиксировались в конце января», — отметил помощник Президента Казахстана.

15 марта, после первого случая коронавируса, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП, который действовал вплоть до 11 мая. За этот период были построены больницы для лечения больных Covid-19. Однако после ослабления ограничений в Казахстане вновь начался рост заболевших и возросло количество смертей.

«Здесь я хочу сказать спасибо России, благодаря участию которой ситуация была выправлена. Российские специалисты работали в регионах Казахстана, посылали гуманитарную помощь. Это конкретный пример взаимовыручки и поддержки», — поблагодарил Ерлан Карин.

В настоящее время общее количество заболевших в Казахстане составляет 358 тыс. человек, из них 310 тыс. побороли вирус.

«В Казахстане с 1 февраля начата кампания по вакцинации. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса началось производство российской вакцины „Спутник V“», — рассказал докладчик.

Федор Лукьянов: Пандемия укрепила интеграционные процессы в евразийском пространстве

Вопреки негативным ожиданиям прошлогодняя пандемия позволила укрепить евразийские интеграционные процессы и усилить взаимодействие России со странами Центральной Азии. Такое мнение озвучил директор по научной работе Фонда развития клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Он напомнил, что в начале пандемии у экспертного сообщества существовали серьезные опасения по поводу снижения международного сотрудничества в условиях локдауна и коронавирусных ограничений. Но именно помощь и взаимовыручка между евразийскими государствами сыграли ключевую роль в преодолении острой фазы эпидемии на этом пространстве.



«После первого шока возникла и развилась система взаимопомощи, которая работает на практических основах. Начало пандемии было воспринято как страшный удар по интеграционным проектам, но благодаря этому опыту евразийское пространство получило ответы на ряд вопросов», — резюмировал Федор Лукьянов.

Он добавил, что преодоление ситуации с коронавирусом помогло вывести сотрудничество между евразийскими государствами на новый уровень.

В заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Казани принимают участие более 60 экспертов из 16 стран – России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.