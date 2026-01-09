Эксперт Юшков: удар «Орешником» приведет к энергетическому кризису на Украине

Удар ВС РФ «Орешником» по крупнейшему украинскому подземному хранилищу газа (ПХГ) приведет к энергетическому коллапсу на Украине. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Минобороны России ранее заявило о нанесении ночью массированного удара по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, атака стала ответом на удар по резиденции Президента России в Новгородской области, произошедший в ночь на 29 декабря 2025 года.

По данным СМИ, половина Киева осталась без отопления. Мэр города Виталий Кличко рекомендовал жителям искать альтернативные источники света и тепла в других местах.

Эксперт уточнил, что, по всей видимости, «Орешником» было атаковано крупнейшее подземное газовое хранилище Украины во Львовской области, куда перед отопительным сезоном было закачано рекордное количество газа. «Это сильно истощит запасы газа и вынудит Киев импортировать топливо из Европы по высоким ценам», – отметил Юшков в беседе с «Абзацем».

Он напомнил, что ранее российские войска наносили удары по добывающим газовым объектам. По словам эксперта, это часть комбинированного подхода по выведению из строя всей украинской энергетической инфраструктуры.

«Сами ПХГ повредить трудно, потому что они находятся под землей на глубине до 1 км. Но инфраструктура и скважины наверняка были уничтожены», – пояснил Юшков.

В результате возникает дефицит газа, который Украина сможет покрыть только за счет импорта из Европы. Юшков отметил, что покупать топливо Киев сможет у Венгрии и Словакии, которые перепродают российский газ.

По его словам, одновременно с ударом по ПХГ во Львовской области были выведены из строя ТЭЦ и другие объекты теплоснабжения в Киеве, что вызвало проблемы с отоплением в столице.