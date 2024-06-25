Эксперт ВНИРО объяснил последствия ежегодных обмелений Волги

В прошлом году из-за обмеления Волги на территории Татарстана пострадали многие виды рыб. Если в этом году ситуация с обмелением повторится, то экосистеме потребуется длительное время для восстановления. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий научный сотрудник Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

«Рыба адаптируется к меняющимся условиям», — заметил собеседник агентства.

Однако, по словам эксперта, частые обмеления негативно сказываются на реках, поскольку их экосистеме требуется длительное время для восстановления.

«Донные сообщества, моллюски и черви, восстанавливаются по три-четыре года. А они служат потенциальной кормовой базой для рыб», — подчеркнул он.

По словам специалиста, длительная жара и засуха могут привести к замору рыбы, массовому цветению водорослей, ухудшению кислородного и газового режима в водоемах.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра по Балтийской системе высот, и в настоящее время он у Казани близок к этой отметке.

Подробнее об итогах нереста и уровне воды в Волге читайте в материале «Татар-информа» В Астрахань сбрасывают воды больше, чем просит Татарстан: летом Волга снова обмелеет?