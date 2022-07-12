Эксперт объяснил, почему судно «Владимир Усков» нельзя задействовать на Казанке

Научно-исследовательское судно «Владимир Усков» будет использоваться на крупных реках Татарстана – Волге и Каме. Исследовать биоресурсы Казанки на нем не получится, так как судно не пройдет под мостом на Кировской дамбе. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Татарского филиала ВНИРО Юрий Северов.

«Мы шпилем этого корабля даже задевали даже мост в Ульяновске», - поделился специалист.

Он рассказал, что сейчас эксперты института изучают обитателей малых водоемов. В последние годы активно работают на озерах, а в июне выезжали на малые водотоки Нурлатского и Альметьевскогоа районов, где оценивали состояние кормовой базы и гидрохимический состав воды.

«В этом году в течение 50 дней до конца навигации мы будем на данном корабле изучать водные биоресурсы Волги и Камы. По результатам дадим прогнозы возможного улова рыбы на следующий год», - сказал собеседник «Татар-информа».

Всего на вооружении у татарстанских ученых сейчас есть одно судно и пять мотолодок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в речном порту Казани состоялось мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации научно-исследовательского судна «Владимир Усков». Судно оборудовано траловым комплексом и открывает новые возможности перед учеными Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по исследованию водных биоресурсов на Волге и Каме.