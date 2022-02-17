Эксперт «ВНИРО»: легче переносят дефицит кислорода зимой караси, сазаны и мелкая рыба

Зимовка рыбы на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах проходит при благоприятных условиях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий лабораторией водных биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

«Недавно были на водоемах, провели оценку состояния зимовки рыб на самых распространенных участках. В целом отмечу, что зимовка рыбы проходит при благоприятных условиях. Кислородный режим в норме, температура воды соответствует средним многолетним показателям», – сказал он.

Спикер отметил, что поступления кислорода в воду через снежный покров и лед ничтожны. Оно происходит за счет растительности под водой и активных гидродинамических процессов, руслового и стокового течений.

Юрий Северов заметил, что легче переносят дефицит кислорода караси, сазаны и мелкие виды рыбы, которые зимуют, зарывшись в ил. Менее к таким условиям приспособлены судаки, ерши и окуни. Однако если замор случается, то на таком участке гибнет вся рыба.