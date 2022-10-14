Эксперт: Влияние частичной мобилизации ярко проявится на рынке труда Татарстана в октябре

В связи с частичной мобилизацией на рынке труда Татарстана в октябре может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население, — на производстве, транспорте и в строительстве. Об этом рассказала главный эксперт сервиса HeadHunter по рынку труда Наталья Данина.

«Рынок труда реагирует на изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. Чего еще ждать от рынка труда в наступившем месяце? <...> возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору — работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации», — заметила эксперт.

Кроме того, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старших возрастов. Данина посоветовала работодателям внимательно относиться к своим сотрудникам. Ведь на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях — и дополнительная нагрузка.

Подробнее о ситуации на рынке труда Татарстана и влиянии на него решения Президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации читайте в материале «Татар-информа».