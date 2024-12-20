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В Татарстане в этом году вырос спрос на строителей
В Татарстане в этом году вырос спрос на строителей. Об этом «Татар-информу» рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.
«За 11,5 месяцев 2024 года в Татарстане было опубликовано 50,5 тыс. вакансий в области «Строительство, недвижимость», что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 вакансию в среднем приходится 3,4 резюме (норма 4), что говорит о нехватке кадров в этой отрасли», - отметила она.
Уровень предлагаемой заработной платы за 11,5 месяцев по данным платформы составил 88 тыс. рублей. За год он увеличился на 29%.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что в России отмечается острая нехватка рабочих рук в строительной отрасли. Дефицит по разным данным может составлять от 200 до 400 тысяч человек.
Подробнее о том, какие варианты борьбы с кадровым голодом предлагают эксперты стройотрасли Татарстана, читайте в материале «Откуда у нас возник дефицит?»: почему на стройках России стало не хватать тысяч рабочих.
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