Хуснуллин: Стройотрасли России не хватает 200-400 тысяч работников

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В России отмечается острая нехватка рабочих рук в строительной отрасли. По данным экспертов, дефицит может составлять порядка 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 тыс. до 400 тыс. у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может», — пояснил он в беседе с РБК.

По мнению вице-премьера, это серьезная проблема для отрасли, усугубившаяся в последние годы из-за быстрого роста объемов ввода жилья. Так, к примеру, в 2019 году по стране было сдано 82 млн квадратных метров жилья, а в 2023-м уже 110,4 миллиона.

Хуснуллин сообщил, что в настоящее время в стройотрасли заняты порядка 11 миллионов человек. В сравнении с этим 200-400 тысяч — не столь критичные цифры. Однако в ряде направлений нехватка кадров стоит остро.

Тем не менее, полагает зампред Правительства, в скором времени недостаток рабочей силы станет менее ощутим из-за уменьшения ввода нового жилья. «Хотя это плохо», — уверен собеседник издания.