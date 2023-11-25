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Эксперт: В Татарстане у семей есть установка на многодетность
В Татарстане у семей есть установка на многодетность. Такое мнение на круглом столе в Минмолодежи республики высказала директор Центра семьи и демографии АН РТ, доктор социологических наук, член Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» Отделения общественных наук РАН Чулпан Ильдарханова.
«Если мы смотрим во всероссийском разрезе, то мы видим, что Татарстан выгодно отличает установка на многодетность, а также поддержка межнациональных браков. Это идет в тандеме с тем, что все религии гармонично развиваются в нашем регионе», — сказала эксперт.
Она добавила, что главное, чтобы женщина рожала в том возрасте, в котором готова переключиться на воспитание ребенка.
Круглый стол, посвященный проблемам молодых семей и их решению, прошел в преддверии Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. В заседании приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, руководители министерств и ведомств, представители учреждений и организаций молодежной политики, здравоохранения, образования и духовенства, председатели родительских советов, молодые семьи, муниципальные образования республики, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.
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