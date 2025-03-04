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Общество 4 марта 2025 12:53

Доцент КФУ Храмова назвала уникальной общественно-политическую ситуацию в Татарстане

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В Татарстане сложилась уникальная общественно-политическая ситуация, где все ключевые моменты остаются стабильными многие годы. Таким мнением по итогам беседы Президента России Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова поделилась с «Татар-информом» доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Евгения Храмова.

«Я однозначно могу охарактеризовать общественно-политическую ситуацию в Татарстане как уникальную. Разговор между Раисом Татарстана Рустам Миннихановым и Президентом России Владимиром Путиным это еще раз подтвердил. Есть реперные точки, которые ложатся в основу социальных и политических отношений. В республике они стабильны и устойчивы. На протяжении многих лет ситуация меняется только в положительную сторону», – отметила собеседница агентства.

Напомним, что вчера состоялась встреча Путина и Минниханова, полную расшифровку диалога можно прочитать здесь.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин
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