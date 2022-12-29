Эксперт: В сложнейших условиях Татарстан продемонстрировал умение находить решения

Татарстан и руководитель республики Рустам Минниханов достойно приняли вызовы прошедшего года, подтвердив готовность своевременно реагировать и отвечать на них. Такое мнение высказал известный российский журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя национальный рейтинг губернаторов по итогам 2022-го.

Согласно исследованию, посвященному оценке работы глав субъектов РФ, Президент РТ Рустам Минниханов занял второе место, уступив только главе Москвы Сергею Собянину.

«В сложнейших условиях регион продемонстрировал умение находить такие пути решения, которые позволяли ему качественно перенаправлять свои созидательные силы, а не останавливаться в развитии из-за трудностей», — сказал Малькевич.

Он отметил, что одним из ключевых критериев оценки в этом году становится спецоперация и связанные с ней мероприятия. Эксперт напомнил, что Рустам Минниханов одним из первых высказался в поддержку решения Президента страны Владимира Путина, призвав население республики к консолидации и единству.

На фоне санкционного давления на Россию со стороны Запада в РТ был создан оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики, призванный обеспечить стабильную работу и развитие предприятий. Также на особый контроль были взяты вопросы обеспечения всем необходимым жителей республики, сохранения рабочих мест и поддержки предпринимательства.

«Татарстан взял шефство над Лисичанском. Республика активно помогает жителям города, очень сильно пострадавшего от обстрелов», — отметил член Общественной палаты.

После объявления частичной мобилизации власти Татарстана разработали широкую линейку социальных льгот для членов семей мобилизованных. Были организованы выплаты, а в районах — центры и штабы помощи бойцам и членам их семей.

«Организация пребывания мобилизованных в татарстанских пунктах сбора может считаться образцовой с точки зрения созданных для солдат условий», — выразил мнение Малькевич, отметив, что руководитель республики сам неоднократно выезжал на места, инспектировал условия размещения мобилизованных татарстанцев.

Эксперт добавил, что на фоне объективного сокращения количества международных контактов Президент Татарстана на протяжении года демонстрирует умение находить партнеров. В Татарстане побывали делегации Палестины, Таджикистана, Бахрейна, Мьянмы и ОАЭ, а Рустам Минниханов посетил Сенегал, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Иран, Бахрейн, Азербайджан и Турцию.