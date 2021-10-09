Эксперт в сфере ритуальных услуг рассказал, как Covid-19 изменил работу похоронных бюро

Руководитель одного из крупных похоронных бюро города Казань Радик Мустафин в «Интервью без галстука» с директором телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым поделился тем, как изменилась работа похоронных бюро в условиях эпидемии коронавируса.

Мустафин признался, что в начале пандемии у многих компаний возникали мысли о том, чтобы поднять цены на погребение, но видя скорбь и боль огромного количества людей, потерявших своих близких из-за коронавируса, «вопрос об этом уже не стоял».

«Деньги — это ведь производная нашего труда. Это же война и выжившие должны быть. В гробу карманов нет, ты туда их не унесешь. Деньги, которые идут, они тратятся на улучшение техническо-материальной базы», — отметил эксперт, комментируя слова Кузьмина о том, что коронавирус серьезно поднял спрос на ритуальные бюро и их доходы увеличились.

Он также добавил, что организация безопасных условий работы для 45 — 50 человек сотрудников, 80% из которых занимаются трупоперевозками и выкапыванием могил и находятся всегда в непосредственном контакте с телами — это недешевое удовольствие.

«Даже на первом этапе, когда мы искали приборы для очищения воздуха, были цены 50 тысяч. Мы были вынуждены покупать и в салоне ставить, и в комнату к персоналу, и в бухгалтерию», — обратил внимание Мустафин.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на то, что в многонациональной республике Татарстан проживают представители различных религий со своими традициями погребения, многие родственники и близкие погибших с пониманием относятся к определенным ограничениям в связи с трудной эпидемиологической ситуацией, а сотрудники моргов и похоронных бюро, в свою очередь, по возможности идут им навстречу.

«Зачастую люди относятся к этому с пониманием. Были такие моменты, как у нас в республике, так и по всей стране, когда и под светом фар хоронили, потому что некоторым важно сделать это пока не закатилось солнце, но в зимнее время темнеет рано», — рассказал он.

Ранее Мустафин рассказал о том, что в Казани из-за Covid на 40% увеличилось число захоронений, о чем сообщал «Татар-информ».