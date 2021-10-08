Руководитель похоронного бюро: В Казани из-за Covid на 40% увеличилось число захоронений

В Казани ежедневно хоронят от 75 до 100 человек, при этом показатель в конце допандемийного 2019 года составлял 40 человек. Причиной всего коронавирус. Об этом в «Интервью без галстука» с директором телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал руководитель одного из городских похоронных бюро Радик Мустафин.

«Смертность, по нашим данным, увеличилась на 40%, — рассказал он. — Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет, и 35 лет бывает».

По словам Мустафина, только его сотрудники последние полтора года хоронят по восемь человек каждый день, хотя до пандемии число погребений составляло от 3 до 5.

Он также сравнил пандемию коронавируса с Афганской войной и блокадой Ленинграда.

«Пандемия Covid-19 по числу жертв — то же, что блокада Ленинграда. Люди умирают. Там была война, тут — вирус. Он самый худший враг, его не видно», — посчитал Мустафин.

Новый выпуск «Интервью без галстука» выйдет 9 октября, сообщается на телеканале «Татарстан 24».