Эксперт: В послании Раис РТ затронул все важные сферы для каждого жителя республики

Дильбар Садыкова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В своем послании Раис РТ Рустам Минниханов затронул все важные сферы деятельности как для правительства в целом, так и для каждого жителя республики, — это и сфера образования, и промышленность, и культура, и даже досуг для каждого жителя. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась руководитель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Отдельно собеседница агентства обратила внимание на тему Раиса республики о системе подготовки кадров.

«Для себя я отметила важность подготовки педагогических кадров — для тех, кто работает и со школьниками, и со студентами. Системный подход по работе с молодежью должен происходить не только на локальном или районном уровнях, а должен быть поддержан на всех уровнях и во всех сферах», — считает Садыкова.

По словам эксперта, также примечательно, что Рустам Минниханов отметил важные промышленные достижения Республики Татарстан, где трудятся как молодые, так и очень опытные кадры, и поставил задачи на следующий год.

Отдельно руководитель Академии молодежной дипломатии коснулась международной темы.

«Для меня лично, как для того, кто развивает международное направление, было приятно отмечено, что Татарстан по поручению руководства страны принимает крупные международные проекты. Мы все эти результаты видим. Видим, как Казань и Татарстан еще громче играют на международной арене, а Рустам Нургалиевич на своем личном примере выстраивает эффективные системные коммуникации со странами БРИКС и со странами Исламского мира», — заключила Дильбар Садыкова.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.