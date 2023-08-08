Гильдия риелторов РТ: В Казани назрела тенденция к росту стоимости аренды жилья

В Казани назрела тенденция к росту аренды жилья. При этом за последние 10 лет цена съема жилья в столице Татарстана выросла минимально, отметил вице-президент гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Сегодня аренда однокомнатной квартиры в Казани в среднем варьируется в пределах 15-20 тыс. рублей в зависимости от района. Двухкомнатная стоит 25 тыс., трехкомнатная – от 25 тыс. и выше. Но есть и «топовые» районы, где стоимость съема «однушки» обойдется в 30-35 тысяч. К примеру, в центре города, на улицах Сибгата Хакима, Чистопольская.

Цена аренды на «ленинградки» и «хрущевки» в среднем составляет от 13 тыс. до 18 тыс. рублей. И это без учета традиционного августовского повышения. «В августе всегда происходит рост цены в среднем на 3 тысячи, но к сентябрю-октябрю она откатывается назад», — говорят участники рынка.

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