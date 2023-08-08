«Все равно, что узаконить многоженство»: зачем субсидии на аренду жилья семьям

Риелторы предложили субсидировать аренду жилья семьям

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вернуть 30% стоимости аренды

Риелторы предложили компенсировать молодым семьям расходы на съемное жилье за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки, сообщили «Известия».

Ограничений по возрасту супругов нет. Причем по мере увеличения семьи предлагается увеличивать и размер субсидий.

Инициаторы идеи полагают, что она поможет убить сразу нескольких зайцев, как то: вывести рынок аренды из тени, повысить рождаемость, и, кроме того, позволит таким семьям быстрее накопить на ипотеку. А это, в свою очередь, поддержит спрос на новое жилье.

«Государство будет вдвойне в плюсе»

Эту идею опрошенные «Татар-информом» риелторы оценивают положительно. «Любая поддержка молодых семьей — это плюс», — сказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Другой вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев заявил, что упомянутое предложение нравится ему по нескольким причинам. Во-первых, это повлияет на выход рынка долгосрочной аренды из тени. «Если договор аренды предоставит арендатор, соответственно, арендодателю тоже будет необходимо заплатить налог. Государство будет вдвойне в плюсе», — прогнозирует он.

Людям, состоящим в браке 3 года, предлагается возвращать 30% стоимости аренды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во-вторых, не все семьи в состоянии купить себе квартиру. А кто-то даже и не хочет этого делать. Допустим, молодая семья приехала в какой-то город России работать по найму. Ей нет смысла покупать жилье, она хочет его арендовать. «Как раз для таких пар это будет большим плюсом», — отмечает собеседник агентства.

Благом он считает и инкубационный период в три года. «Я думаю, правильно, что это уже устоявшаяся семья. Конечно, фиктивные браки сейчас не распространены. Тем не менее, если бы это была семья, которая, грубо говоря, образовалась вчера, может быть, уже кто-то и задумался о заключении фиктивного брака для получения финансовой выгоды», — не исключил эксперт.

«Если у собственника квартиры возникнут дополнительные расходы, он просто повысит цену»

По словам Савельева, краткосрочная посуточная аренда уже выходит из серой зоны: «Многие предприниматели в этом сегменте оформляются как самозанятые. Этот тренд мы видим». Что же касается долгосрочной аренды, он убежден, что этот рынок как был, так и будет серым. Владельцы недвижимости просто не хотят выходить из тени.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова так же считает, пока что аренда жилья — это самый серый рынок недвижимости. По ее мнению, он может стать белым в том случае, если заработают интернет-площадки, где самостоятельно сдавать жилье будет непосредственно его собственник, а снимать напрямую сам арендатор. «Если это будет прозрачная база без фейковых объявлений, рынок встанет на цивилизованные рельсы. И никакие законы тогда не будут нужны», — заключила она.

Риелторы уверены в том, что даже если этот закон примут, это кардинальным образом не отразится на рынке ипотеки. Садреев отмечает, что это все-таки разные направления. Андрей Савельев также говорит, что противостояние ипотеки и аренды минимально: «Ипотека все-таки более приемлема и интересна населению, чем аренда».

Аренда жилья — это самый серый рынок недвижимости Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В то же время собеседники агентства сходятся в том, что эта новация повлияет на рост цены аренды: она поползет вверх. «Когда для застройщиков ввели эскроу-счета, стоимость недвижимости сразу выросла. Тут то же самое. Если у арендодателя-собственника квартиры возникнут дополнительные расходы, он просто возьмет и повысит цену», — говорит Садреев.

«Тенденция к росту цены назревает давно»

Сегодня аренда однокомнатной квартиры в Казани в среднем варьируется в пределах 15-20 тыс. рублей в зависимости от района. Двухкомнатная стоит 25 тыс., трехкомнатная – от 25 тыс. и выше. Но есть и «топовые» районы, где стоимость съема «однушки» обойдется в 30-35 тысяч. К примеру, в центре Казани, на улицах Сибгата Хакима, Чистопольская.

Цена аренды на «ленинградки» и хрущевки в среднем составляет от 13 до 18 тыс. рублей. И это без учета традиционного августовского повышения. «В августе всегда происходит рост цены в среднем на 3 тысячи, но к сентябрю-октябрю она откатывается назад», — говорят участники рынка.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев сообщил «Татар-информу», что на протяжении последних 10 лет стоимость аренды жилья в Казани выросла минимально. «Цена заморозилась на определенной точке. Но тенденция к ее росту назревает давно», — говорит он.

На протяжении последних 10 лет стоимость аренды жилья в Казани выросла минимально Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это просто очередная пиар-кампания»

Впрочем, Анастасия Гизатова полагает, что всерьез рассматривать предложение о субсидировании расходов на аренду жилья семьям не стоит, так как оно не имеет практического применения.

«На мой взгляд, эта инициатива аналогична предложению узаконить многоженство в России. Это просто очередная пиар-кампания на базе того, что уже неоднократно говорилось и обсуждалось», — убеждена она. Иначе говоря, по ее мнению, закон не примут, потому что уже есть его аналог.

Руководитель АН «Счастливый дом» подчеркнула, что с прошлого года и без того можно вернуть налоговый вычет при аренде жилья: «Неважно, молодая семья или одинокий волк, если человек получает заработную плату, он может вернуть при аренде жилья 13%».

С Гизатовой согласен и вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев. Он дает небольшой процент за то, что изменения действительно внесут. «Это еще один вид возврата подоходного налога. Будет необходимо изменить Налоговый кодекс и ряд других законов», — заметил он.