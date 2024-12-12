Эксперт усомнился в резком подорожании мяса до Нового года

В России не прогнозируется серьезное повышение цен на мясо. Об этом сообщил управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Традиционно к концу года все мясопереработчики осуществляют основные объемы заготовки мясной продукции. То есть тенденции за две-три недели до Нового года к какому-то серьёзному росту цен на мясо или готовую мясопродукцию я не вижу», – сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Спикер не исключает, что стоимость мясной продукции может вырасти в начале следующего года.

Ранее сообщалось о подорожании овощной и иных видов продукции в России за неделю. Больше других в стоимости прибавили огурцы и помидоры.