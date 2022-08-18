Эксперт: «Улица Портовая из депрессивной превратится в один из центров притяжения города»

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова прокомментировала проект застройки на месте промзоны Речного порта в Казани.

Ранее сообщалось, что на улице Портовая появится 1,5 млн квадратных метров жилья, кроме этого построят 1,3 млн квадратных метров административных и коммерческих помещений.

«Улица Портовая из депрессивной и незаслуженно забытой превратится в один из центров притяжения города. Она вполне может восприниматься как продолжение центра. Застройка – это то, что должны были сделать», – сказала она.

По ее словам, уже сейчас собственники жилья по улице Портовая повысили стоимость квартир.

«Привлекательность этого места возрастет, когда там будет Набережная. Возможно, что участок повторит судьбу Ново-Савиновского района, который вырос в цене и считается одним из самых дорогих в Казани. Но надо понимать, что район не весь дорогой – жилые дома, которые находятся ближе к Казанке, подорожали в стоимости. Но если мы посмотрим ближе к Московскому району или Авиастроительному, жилье находится в рамках средних цен по городу», – уточнила Гиззатова.