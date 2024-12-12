Эксперт указал, к каким последствиям может привести запрет брать в школы детей мигрантов

Закон, запрещающий принимать детей иностранных граждан в школы РФ без знания русского языка, может повлечь негативные последствия. Такое мнение выразил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

«Дети мигрантов будут предоставлены сами себе, не будут ходить в школу, будут тусоваться с такими же подростками, как они. Этот экзамен станет фильтром, отбойником и будет просто закрывать доступ к получению знаний», – сказал он в беседе с «Радио 1».

Эксперт уверен, что достаточно было ввести в школах подготовительные классы для детей мигрантов, где бы они могли овладеть русским языком на необходимом уровне, а уже потом поступить в обычный класс.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу» указывал на необходимость доработки данного законопроекта. Он отметил, что все дети школьного возраста, проживающие и находящиеся на территории нашей страны, должны иметь доступ к получению образования.