Эксперт: Указ Путина — ответ на «культуру отмены» российской цивилизации на Западе

Указ, утверждающий основы геополитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, является достойным ответом на реалии «культуры отмены» российской цивилизации на коллективном Западе. Об этом доктор философских наук, профессор Олег Агапов сказал на площадке Экспертного клуба.

«В указе перечислены не только ведущие константы — ценности российского / русского мира (на основе национальных целей, исторического опыта народов России, социального запроса), но и предложены методы и формы противодействия мизантропической идеологии „золотого миллиарда“, деструктивных идеологий ЛГБТ и иных человеконенавистнических воззрений», — отметил он.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что в последнее время Россия очень сильно меняется и теперь понятно, что военные и политические успехи страны могут быть основаны только на изменении системы ценностей.

«Потребление, нажива, незаконное обогащение не могут быть той основой, на которой строится современное российское общество.

Внешнеполитическая идеология современного российского государства основывается на критике неоколониализма и уходе от моноцентричного политического порядка в мире», — сказал он.

По мнению Большакова, подобные ценности поддерживает большая часть планеты, но борьба «за умы» внутри страны находится еще в самом начале.

«Особенно это касается сферы молодежной политики и сферы социального развития российского общества. Здесь почти 30 лет господства неолиберальных ценностей оставили очень негативный след, поэтому переход к традиционным ценностям должен осуществляться даже на нормативно-правовом уровне», — считает эксперт.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Айдар Метшин заметил, что для россиян чувство коллективизма было характерно всегда.

«Идти рука об руку, вместе трудиться и достигать целей, дружно проводить праздники... Этот аспект можно рассмотреть узко, только в рамках нашего государства, но мы — открытые люди, мы — часть мирового культурного пространства, и совершенно естественным образом в наш народ „проникли“ черты, которые для него нехарактерны», — подчеркнул он.

По мнению Метшина, указ Президента России, утвердивший основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — это своего рода лекарство и инструмент для сохранения истинных ценностей нашего народа.

9 ноября Владимир Путин утвердил основы госполитики по укреплению традиционных духовных ценностей.