Президент РФ утвердил основы госполитики по укреплению традиционных духовных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы геополитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказано в тексте.

Речь идет о нравственных ориентирах, которые формируют мировоззрение жителей страны, передаются из поколения к поколение и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К ним, согласно документу, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, милосердие, коллективизм, взаимопомощь, историческая память, единство народов и преемственность поколений.