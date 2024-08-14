Эксперт: Угрозы затоваривания рынка жилья в РТ после отмены «Господдержки» нет

Высокие темпы строительства жилья в Татарстане при заградительных ставках по ипотечным кредитам не приведут к затовариванию рынка недвижимости. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделилась член Гильдии риэлторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«В принципе, на данный момент раскуплен достаточно большой объем квадратных метров. После июньского сметения жилья с прилавков угрозы затоваривания в ближайшие два года точно нет. Застройщики обеспечили себе подушку безопасности на какой-то период, если объемы продаж снизятся. Условно говоря, они планировали реализованный объем размазать на целый год, но уже его продали», – отметила собеседница информагентства.

По ее мнению, на данный момент делать выводы о состоянии рынка по количеству и объему ипотек преждевременно, ведь он только начал адаптироваться к новым условиям, оптимизировать уже имеющиеся и вводить новые программы.

«Я думаю, что осенью будет пересмотр программ. [Ведомственные структуры] посмотрят, как они повлияли на рынок. И если там действительно будет все плохо, я думаю, что какие-то льготы вернут <…> Никакого апокалипсиса не происходит, сделки действительно идут, подстегнула их ситуация с изменением лимитов, увеличением первоначальных взносов», – считает Гизатова.

Эксперт также рассказала, что согласно отчетам ЦБ РФ на счетах людей аккумулировано большое количество средств. И в сравнении с минувшим годом оно увеличилось за счет выросших процентов по вкладам. Соответственно, рано или поздно эти деньги окажутся на рынке недвижимости.

«Поэтому говорить о какой-то катастрофе, апокалипсисе – нет. Но тех, кто хочет сейчас покупать жилье с ипотекой в 20%, рассчитывая на быстрое снижение ставки и рефинансирование кредита, я рекомендую воздержаться от сделки. Повышенная ставка может сохраниться еще минимум год-два. Если вы считаете, что это выдержите, то можно как-то попробовать залезть в ипотеку», – заключила она.

Напомним, в июле Татарстан занял пятое место в России по объему ипотечного кредитования. За месяц в регионе выдано 2,35 тысячи таких кредитов на 8,75 млрд рублей со средним чеком в 3,77 млн. При этом в республике отмечается резкое падение числа сделок и их объема. В сравнении с июнем показатели обрушились на 65% и 74% соответственно.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в июле читайте в материале «Ипотечное пике: в Татарстане объем выданных жилищных займов обвалился на 74%».