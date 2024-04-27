Эксперт: Татарстану без мигрантов не решить проблему дефицита кадров

Татарстан без привлечения мигрантов не сможет решить проблему с нехваткой кадров на рынке труда. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

«В нынешних условиях без мигрантов этот вопрос не решим», — констатировал эксперт. Дело в том, что на данный момент региону требуется от 48 до 55 тыс. дополнительных работников, а в год средние профессиональные учебные заведения РТ готовят только от 15 до 17 тыс. выпускников.

При этом Губайдуллин счел рациональным предложение ведущего обучать мигрантов не только русскому языку, но и профессиональным навыками. Сейчас, напомнил он, Министерство просвещения РФ создает отдельные школы на территории стран ближнего зарубежья.

«Такую же работу можно проводить и на территории нашей республики, повышая квалификацию мигрантов, помогая учить язык», — выразил уверенность специалист. В связи с этим он упомянул опыт центров профессиональной подготовки, созданных ранее вместе с представителями Узбекистана на базе образовательных организаций Татарстана.

«Это дало определенный эффект. За обучение своих специалистов платил Узбекистан. Это должны быть государственные структуры, которые могут преподавать на уровне», — уточнил Эмиль Губайдуллин.