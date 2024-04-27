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Эмиль Губайдуллин: Татарстану не хватает от 48 до 55 тыс. работников
Сейчас Татарстану не хватает от 48 до 55 тыс. работников, но в ближайшие семь лет республике потребуется 162–165 тыс. новых специалистов. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.
«На рынке труда действительно дефицит, особенно заметен он в последние годы. Причин много: последствия пандемии [коронавируса], СВО, эмиграция и так далее. При этом открываются новые производства, растут планы по производству, нужно все больше кадров», — констатировал гость программы в ответ на вопрос ведущего.
По словам эксперта, ежегодно в республике выпускают примерно 15–17 тыс. студентов среднего профессионального образования. В связи с этим он предложил обратить внимание на автоматизацию производства и увеличение производительности труда, а также отметил необходимость привлечения мигрантов.
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