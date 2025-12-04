Эксперт: Татарстан может служить локомотивом для российского бизнеса в исламском мире

Татарстан вносит большой вклад в развитие отношений между Россией и странами исламского мира. Регион выступает витриной для Организации исламского сотрудничества. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

«Татарстан может служить локомотивом для российского бизнеса по вовлечению во взаимодействие с исламским миром. Прошедший визит может придать импульс к сотрудничеству во всех сферах. Использование Казани как ворот в исламский мир полностью оправдано, потому что, помимо религиозного аспекта, здесь сосредоточен большой промышленный потенциал, высокие технологии. Город выступает своеобразной витриной. Здесь сложились множество факторов, которые стали следствием грамотной политики руководства республики», – считает эксперт.

Важную роль в сотрудничестве с ОИС играет и статус Казани как исламского города. Это позволяет находить множество точек соприкосновения, которые затем выливаются в конкретные проекты, добавил Семенов.

В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и Организации исламского сотрудничества. В составе российской делегации были и представители Татарстана. Подробнее об этом читайте в материале «Казань – витрина для ОИС»: что означает визит делегации России в Саудовскую Аравию.