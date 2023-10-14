Эксперт связал проведение KazanForum и желание сократить влияние доллара

Андрей Тузиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наращивание контактов России с исламскими странами, в том числе проведение международных экономических форумов «Россия — Исламский мир: KazanForum», вызвано желанием сократить зону влияния доллара. Об этом заявил доктор социологических наук Андрей Тузиков в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Сейчас идет некое наращивание контактов, в частности, в Казани периодически проходит форум организации исламских стран. Он экономический. Безусловно, цель — не просто пожать руки, а наладить прочные экономические связи. Тем более что исламские финансовые инструменты, так называемый исламский банкинг, — это финансовое партнерство в реализации проектов, а не просто ссудный процент», — заметил Андрей Тузиков.

«<…> как говорится, с точки зрения геополитики важно сократить зону влияния доллара. Это стратегическая задача. <…> Россия крайне заинтересована в том, чтобы попытаться создать рублевую зону или зону валюты БРИКС, или еще что-то», — подчеркнул заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ-КХТИ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следующий международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет 16-17 мая 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума заявлял, что «Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества».