Эксперт Султанова: в 2026 году на рынке труда будет востребован рабочий персонал

Рынок труда в 2026 году продолжит испытывать нехватку рабочей силы. По данным большого совместного исследования, посвященного трендам рынка труда в 2026 году, в топ-3 вошли повышение производительности и эффективности труда, развитие бренда работодателя и увеличение усилий по удержанию персонала. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Что касается спроса работодателей в Татарстане, на наш взгляд, в основном он будет приходиться на три сферы, как в 2024 и 2025 годах, – рабочий персонал, продажи и производство. Они продолжат занимать большую часть объема вакансий. Также, на наш взгляд, проблема дефицита линейного персонала в массовых сферах продолжится. Прежде всего это коснется розничной торговли», – сказала она.

Специалисты SuperJob.ru прогнозируют, что в 2026 году относительно комфортно будет чувствовать себя промышленность. В первую очередь – отрасли, связанные с госзаказом и импортозамещением. Продолжат развиваться IT и сфера информационной безопасности, однако востребованными останутся опытные специалисты, тогда как конкуренция среди junior-программистов продолжит усиливаться, в том числе из-за распространения AI-разработки.

