Общество 27 августа 2025 10:12

Эксперт Султанова рассказала, какие специалисты чаще других используют ИИ

В настоящее время рынок труда Татарстана не ощутил на себе серьезной угрозы от искусственного интеллекта – люди не остаются без работы из-за того, что их заместили технологии. Более того, это, скорее всего, даже не перспектива ближайших лет. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«ИИ воспринимается работодателями как инструмент-помощник, а не как полноценная рабочая сила. В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна – 30%. В подавляющем большинстве случаев – две трети опрошенных – заявили, что ИИ используется для генерации потокового контента (картинки, короткие тексты, звуки)», – сказала она.

Для решения бизнес-задач ИИ использует каждый десятый опрошенный бизнес-аналитик и менеджер по продукту. Программисты обращаются к ИИ с серьезными задачами лишь в 7% случаев. В остальное время ИИ могут использовать как замену поисковикам или собеседника.

В ходе опроса представители компаний отметили, что ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты. Инженеры также хотят работать с ИИ, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей «не дорос до плодотворного взаимодействия».

Подробнее о том, как искусственный интеллект изменил рынок труда, читайте в материале «Татар-информа».

