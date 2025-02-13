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Экономика 13 февраля 2025 09:03

Эксперт: Ставки по кредитам и вкладам будут зависеть от сигнала Центробанка

Ставки по вкладам и кредитам будут зависеть от сигнала, который подаст Центробанк России по итогам заседания 14 февраля. На нем совет директоров Банка РФ примет решение о размере ключевой ставки. Мнением с «Татар-информом» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Каким бы ни было решение по ключевой ставке в пятницу, коммерческие банки однозначно его будут учитывать в своих предложениях по вкладам и кредитам. Здесь считаю важным обратить внимание, что на предложения будет влиять не только само решение, но и сигнал, направленный рынку», – считает эксперт.

Если в сигнале Банка России будет информация о возможном снижении ключевой ставки на следующем заседании, то ставки по вкладам с разными сроками отреагируют по-разному. Балынин полагает, что по вкладам со сроками выше трех месяцев ставки могут быть банками дополнительно снижены.

Сигнал Центробанка содержится в пресс-релизе по итогам заседания, комментариях Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции и в резюме обсуждения ключевой ставки (будет опубликовано 26 февраля). Также 14 февраля будет опубликован среднесрочный прогноз, содержание которого также будет учитывать рынок при принятии своих финансовых решений, пояснил Балынин.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ прогнозирует, что 14 февраля ключевая ставка останется без изменений – на уровне 21%. «Крайне сложно прогнозировать точные сроки начала снижения ключевой ставки, но думаю, что в 2025 году мы его увидим», – полагает собеседник.

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#ключевая ставка центробанка #вклады #кредиты
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