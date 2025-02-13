Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Совет директоров Банка России завтра впервые соберется в 2025 году, чтобы принять решение по ключевой ставке. Сохранит ее ЦБ на историческом максимуме – 21% или еще больше повысит, «Татар-информ» разбирался с экспертами.





Ожидания роста цен среди людей и бизнеса остаются на максимальном уровне за последние годы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сохранит или повысит — третьего не дано

То, что совет директоров Банка России понизит ключевую ставку, практически исключено.

Есть две причины: во-первых, высокая инфляция в ноябре – январе, а во-вторых, ожидания роста цен среди людей и бизнеса остаются на максимальном уровне за последние годы.

Вероятнее всего совет директоров будет колебаться между двумя вариантами – сохранить ключевую ставку на уровне 21% или повысить ее.

«Не исключено, что будут рассматриваться варианты повышения ключевой ставки до 22-23%, однако этот сценарий сейчас представляется маловероятным. ЦБ, скорее всего, сохранит направленный сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в более мягком варианте скажет о намерении удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение продолжительного времени)», – сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Регулятор не будет трогать ключевую ставку полагают, что жесткие меры ЦБ все же смогли остановить перегрев на рынке кредитования Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Высокая ставка уже начала работать – кредитование замедлилось

Сторонники того, что регулятор не будет трогать ключевую ставку полагают, что жесткие меры ЦБ все же смогли остановить перегрев на рынке кредитования.

«Кредитный импульс, то есть влияние прироста кредитов на спрос в экономике, ослабевает», — написано в бюллетене «О чем говорят тренды». Простым языком – из-за высоких ставок кредиты люди стали брать меньше.

«По оперативным данным, кредитный портфель в декабре-январе сократился. Причем это сокращение больше, чем обычное сезонное. Влияние оказывает и принятое решение по оптимизации льготного кредитования, в том числе льготной ипотеки», — сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

Второй аргумент в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21% — это признаки замедления роста цен с 0,67% в первые две недели января до 0,23% на прошлой неделе, следует из данных Росстата.

Также стабилизировался курс рубля – по сравнению с ноябрем-декабрем он укрепился. Это может снизить влияние подорожания доллара на цены. Это третий аргумент в пользу сохранения ключевой ставки в неизменном виде, по мнению Беленькой.

Стабилизировался курс рубля – по сравнению с ноябрем-декабрем он укрепился Фото: © «Татар-информ»

Путин поставил задачу бороться с инфляцией, как отреагирует ЦБ

Несмотря на меры, предпринимаемые Центробанком по усмирению высокой инфляции, она по итогам 2024 года составила 9,52% – выше октябрьского прогноза ЦБ 8,0-8,5%.

«Исходя из недельных данных Росстата, инфляция в январе могла составить 1,23%. Это много: в январе 2024 года инфляция составляла 0,86% (месяц к месяцу), а среднее значение инфляции за первый месяц года в последние 10 лет составляет 0,84% (м/м), но ниже нашей первоначальной оценки (1,3%)», – рассказала Беленькая.

Борьба с инфляцией и закрепление устойчивого экономического развития — это поручение Президента России Владимира Путина, которое прозвучало на встрече с Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Но сокращать инфляцию без действий ЦБ невозможно, поэтому, скорее всего, ключевую ставку с большей вероятностью повысят», — сказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. Он считает, что ключевую ставку либо повысят на 1 процентный пункт, то есть до 22%, либо оставят на уровне 21%.

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох считает, что слова Путина были обращены исключительно к Правительству, а не к Центробанку.

«Если бы было желание дать указание ЦБ, ему бы и дали, а не делали это через Председателя Правительства. Поэтому я не думаю, что это поручение как-то серьезно повлияет на решение», — сказал Кох и добавил, что ставка и так достаточно высока. По его мнению, Банк России оставит ее на уровне 21%.

Банки уже начали снижать ставки по вкладам в преддверии заседания Центробанка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Банки не ждут повышения ключевой ставки, что уже отразилось на ставках по вкладам

«Татар-информ» также поинтересовался мнением у доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина. Он также считает, что ЦБ сохранит ставку неизменной.

По мнению Балынина важно не только решение регулятора по ставке, но и сигнал рынку. Именно на него будут ориентироваться банки, корректируя предложения по вкладам и кредитам.

«Если в сигнале будет содержаться информация о той или иной возможности снижения ключевой ставки на следующем заседании, то тогда ставки по вкладам с разными сроками отреагируют по-разному – в частности, по вкладам со сроками выше 3 месяцев ставки могут быть банками дополнительно снижены. На конкретную скорость изменений будет влиять принятое решение и конкретное содержание сигнала о дальнейших действиях», — пояснил Балынин.

На то, что банки уже начали снижать ставки по вкладам в преддверии заседания Центробанка, обратил внимание профессор Кох. По его мнению, это может быть косвенным сигналом, что регулятор сохранит ставку в 21%.

«После того как в декабре ставку решили не менять, банки тоже не пересматривали свою политику. Видимо, рассчитывали, что на февральском заседании ставку повысят. Но буквально за последнюю неделю стали появляться сообщения, что крупные банки начали снижать ставки по депозитам. То есть они считают, что ставка повышаться не будет, а скорее оставаться на текущем уровне или в перспективе даже снижаться, поэтому заранее начали снижать ставки», — считает Кох.

Правда, в минувшем декабре банки уже ошиблись, ожидая повышения ключевой ставки и заблаговременно улучшая условия для своих вкладчиков. Словом, остается вероятность того, что Центробанк 14 февраля нас еще удивит.

Фото на анонсе: duma.gov.ru