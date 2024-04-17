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Эксперт сравнил худший сценарий атак Украины на ЗАЭС с Хиросимой и Нагасаки
При худшем сценарии атак Украины на Запорожскую АЭС произойдет катастрофа хуже Чернобыля и Фукусимы-1. Последствия ядерной аварии станут самыми печальными в истории человечества, заявил «Татар-информу» военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
«Атаки на работающую атомную электростанцию могут привести к аварии, аналогичной чернобыльской, — сказал специалист. — Но на ЗАЭС шесть энергоблоков. Пускай они не все сейчас работают, но потенциальная авария может быть крупнейшей катастрофой в ядерной области в истории человечества после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То есть масштаб может превысить то, что было в Чернобыле и Фукусиме-1».
Никулин отметил, что последствия катастрофы прокатятся по Европе, в том числе Венгрии, Польше, вероятно ФРГ, Болгарии, Румынии, Молдавии. Также под угрозой новые регионы России.
При этом Европа прекрасно осознает, что именно она будет главной пострадавшей в этой катастрофе. Тем не менее не в состоянии выйти из-под влияния англосаксов.
«Ну, вообще, вся война на Украине придумана для того, чтобы максимально опустить Евросоюз. Они уже лишили их дешевых российских ресурсов, а без них все европейское благополучие накроется медным тазом, и очень быстро», — уверен собеседник агентства.
Почему никто не может остановить атаки Украины на Запорожскую АЭС, несмотря на грозящую опасность, можно узнать в материале «Татар-информа» «Хуже Чернобыля и Фукусимы: чем грозят атаки Зеленского на ЗАЭС и почему молчит Запад».
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