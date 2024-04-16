Хуже Чернобыля и Фукусимы: чем грозят атаки Зеленского на ЗАЭС и почему молчит Запад

Ущерб от атаки по куполу 6-го энергоблока станции был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

«Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе»

На заседании Совета Безопасности ООН глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прямо заявил о приближении ядерной катастрофы, назвав ситуацию вокруг Запорожской АЭС критической.

«Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента», – заявил он.

По его словам, ущерб от атаки по куполу 6-го энергоблока станции был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора.

Отметим, что в последние недели ЗАЭС регулярно атакуют украинские беспилотники. Известны и точные цифры, которые, между прочим, докладывались и Рафаэлю Гросси. Как говорил ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, речь идет о 120 украинских БПЛА еженедельно. Эту информацию доводили до главы МАГАТЭ еще в феврале 2024 года, когда Гросси посещал станцию.

Напомним, что только за последнее время украинские войска атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. А также район грузового порта, столовой и центра с единственным в мире тренажером реакторного зала.

Рафаэль Гросси прямо заявил о приближении ядерной катастрофы, назвав ситуацию вокруг Запорожской АЭС критической Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

«Последствия в случае ядерной аварии могут стать самыми печальными в истории человечества»

Между тем эта атомная станция является крупнейшей в Европе. Поэтому и последствия в случае ядерной аварии могут стать самыми печальными в истории человечества. Подробнее об этом «Татар-информу» рассказал военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Атаки на работающую атомную электростанцию могут привести к аварии, аналогичной чернобыльской. Но на ЗАЭС шесть энергоблоков. Пускай они не все сейчас работают, но потенциальная авария может быть крупнейшей катастрофой в ядерной области в истории человечества после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То есть масштаб может превысить то, что было в Чернобыле и Фукусиме-1», – уверен эксперт.

При этом страшные последствия ожидаются не только для Украины и новых регионов России. Игорь Никулин акцентировал внимание на том, что роза ветров направит ядерное облако в Европу. Достанется Венгрии, Польше. «Может быть, даже до Германии дойдет, Болгарии, Румынии, Молдавии», – уверен собеседник нашего издания.

«В случае аварии период распада высокоактивных компонентов до 100 лет. Причем будет очень высокая радиоактивность», – уверен Никулин.

Почему Запад «отмазывает» Украину

Возникает логичный вопрос: почему история с украинскими атаками на ЗАЭС до сих пор не завершена, несмотря на высокие риски ядерной катастрофы? Складывается впечатление, что это происходит из-за отсутствия международной верификации причастности Украины к этим атакам.

Россия давно призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами, присвоив атакам на ЗАЭС киевское авторство. В ходе посещения станции Рафаэлю Гросси не раз представляли необходимые доказательства, а регулярные инспекции МАГАТЭ не единожды были непосредственными свидетелями украинских атак.

«Странно звучат взвешенные и релевантные оценки гендиректора МАГАТЭ, когда в них используют обезличенные фразы. Не указывается всем нам известная сторона, которая стоит за атаками на станцию. В отсутствие какого-либо одергивания со стороны своих западных кураторов киевский режим уверовал в собственную безнаказанность, вновь перешел к тактике прямого обстрела станции», — заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По словам самого Рафаэля Гросси, имеющихся доказательств недостаточно, чтобы обвинить Украину.

«Мы – международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно», – сказал Гросси.

Чтобы «опустить» Евросоюз: Европа привыкла платить за политику США

При этом понятно, что Гросси и всему коллективному Западу просто неудобно ответить на вопрос: если не Украина, то кто? США, Британия или страны ЕС? Все это риторические вопросы. У России достаточно доказательств, что за безрассудными атаками на атомную станцию стоит ВСУ.

Интересно, что в случае аварии на ЗАЭС непременно пострадает ряд стран Евросоюза. И политики этих государств прекрасно это понимают. Однако Европа не спешит «бить по рукам» Владимира Зеленского. Дело в том, что в Старом Свете уже давно свыклись с мыслью, что именно европейцы будут главными пострадавшими от агрессии США против России. Об этом же говорят и эксперты «Татар-информа».

«Европа это прекрасно понимает, но продолжает идти в фарватере, в хвосте политики англосаксов, хотя она тут будет главной пострадавшей. Ну вообще вся ситуация Украине придумана для того, чтобы максимально «опустить» Евросоюз. Они уже лишили их дешевых российских ресурсов, а без них все европейское благополучие накроется медным тазом, и очень быстро. Сейчас идет деиндустриализация Европы», – сказал нашему изданию Игорь Никулин.

Похоже, США и придумали переформатировать Украину, чтобы вбить надежный клин между Россией и Евросоюзом. Чтобы не было единой Европы от Лиссабона до Владивостока, о которой мечтали Шарль де Голль, Герхард Шредер и Сильвио Берлускони.

«Это традиционная политика англосаксов, она продолжается лет пятьсот примерно. Для них главное, чтобы не произошло объединение континентальной Европы. Ведь если это произойдет, то США Европе будут не нужны и не смогут играть там какую-то существенную роль», – резюмирует Никулин.