Эксперт спрогнозировал рост цен на ИЖС на 15% до конца года

Цены на индивидуальное жилищное строительство за год выросли практически на половину и до конца 2023 года могут подняться ещё на 15%, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

«Если округлить, то цены на ИЖС повысились примерно на 50%. Обусловлено это большим спросом и отставанием цен на загородную недвижимость от „первички-вторички“. Ценник будет расти. Я думаю, рост составит ещё порядка 15%», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что на сегодняшний день квартиры на вторичном рынке стоят от 120 до 150 тыс. за квадратный метр, на вторичном — от 170 тыс. и выше. Загородная же недвижимость колеблется от 50 до 100 тыс. за квадратный метр.

О том, как вырос спрос на загородную недвижимость в Татарстане, почему татарстанцы интересуются покупкой частных домов чаще, чем квартир – в материале «Татар-информа» «Однушка» за 8 млн или дом в пригороде»: в Татарстане коттеджи стали доступнее новостроек».