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Эксперт спрогнозировал первый рост ключевой ставки в 2024 году
Завтра, 7 июня, Центробанк может повысить ключевую ставку до 17%, но это менее вероятно. Такой прогноз «Татар-информу» дал начальник аналитического управления из компании Банк БКФ Максим Осадчий.
«Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на прежнем уровне с одновременным ужесточением риторики, менее вероятно повышение ключевой ставки до 17%. Более сильное повышение, до 18% и более, исключено. Также исключено снижение», – считает Осадчий.
Основная причина, по которой Центробанк может повысить ключевую ставку с 16 до 17% — ускорение инфляции. Инфляция на 27 мая достигла годового уровня 8,15% против 8,12% на 20 мая и 7,84% на конец апреля.
Подробнее о том, что мешает ЦБ опустить ключевую ставку и что подстегивает инфляцию к росту — в материале «Татар-информа».
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