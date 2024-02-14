Эксперт спрогнозировал падение спроса на грузовую технику в России в 2024 году

Спрос на грузовую технику в России, увеличившийся в 2023 году на 70%, упадет в нынешнем году. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с «Татар-информом».

«Очевидно, что на такую (грузовую — прим. Т-и) технику активного спроса в 2024 году не будет, поэтому конкуренция будет более жесткой. Если вы возьмете основных китайских производителей, которые на нашем рынке работают и которые увеличили свои поставки, у них ведь тоже свои хотелки», — уверен собеседник «Татар-информа».

Кадаков считает, что в этой борьбе будет непросто всем производителям, и КАМАЗу в том числе. В этой связи автогиганту может понадобиться господдержка.

Согласно данным агентства «Автостат», за 2023 год в России продано почти 144 тыс. новых грузовых автомобиля. Это на 70,8% больше, чем годом ранее. Лидерство в этом сегменте рынка сохранил КАМАЗ, на долю которого в прошлом году пришлось свыше 21% проданных грузовиков.

Подробнее о ситуации можно прочесть в материале «Татар-информа» «Стратегия КАМАЗа-2030: почему автогигант играет вдолгую и причем тут китайцы».