Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: «Согласен с мнением Путина, Россия — яркий пример межконфессионального мира»
Татарстан является ярким примером межконфессионального и межнационального согласия для всей России. Такое мнение высказал директор Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, Тимур Кадыров.
Во время прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что россияне считают это конкурентным преимуществом России перед другими частями света.
«Республика Татарстан и город Казань яркий пример межконфессионального и межнационального мира и согласия. Наша республика является примером по сохранению мира и согласия между народами. Этот опыт необходимо учитывать российским регионам и распространять. Абсолютно согласен с мнением Президента, что межконфессиональность нашей страны – огромное преимущество», – сказал он.
Путин также подчеркнул, что большой вклад в поддержание отношений между представителями этносов вносят представители традиционных религий.
«Пока у нас будет существовать мир и согласие, у нас будет спокойно, – согласился Кадыров. – Над взаимоотношениями между представителями различных этносов и религий ведется кропотливая работа всех органов власти, гражданского общества, Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, национальных объединений. Вопросу межнационального мира и согласия в Татарстане уделяется большое внимание нашим руководством. При такой системной работе мы абсолютно подтверждаем слова главы государства: это наше конкурентное преимуществом перед миром», — резюмировал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»