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Общество 14 декабря 2023 16:11

Эксперт: «Согласен с мнением Путина, Россия — яркий пример межконфессионального мира»

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Татарстан является ярким примером межконфессионального и межнационального согласия для всей России. Такое мнение высказал директор Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, Тимур Кадыров.

Во время прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что россияне считают это конкурентным преимуществом России перед другими частями света.

«Республика Татарстан и город Казань яркий пример межконфессионального и межнационального мира и согласия. Наша республика является примером по сохранению мира и согласия между народами. Этот опыт необходимо учитывать российским регионам и распространять. Абсолютно согласен с мнением Президента, что межконфессиональность нашей страны – огромное преимущество», – сказал он.

Путин также подчеркнул, что большой вклад в поддержание отношений между представителями этносов вносят представители традиционных религий.

«Пока у нас будет существовать мир и согласие, у нас будет спокойно, – согласился Кадыров. – Над взаимоотношениями между представителями различных этносов и религий ведется кропотливая работа всех органов власти, гражданского общества, Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, национальных объединений. Вопросу межнационального мира и согласия в Татарстане уделяется большое внимание нашим руководством. При такой системной работе мы абсолютно подтверждаем слова главы государства: это наше конкурентное преимуществом перед миром», — резюмировал он.

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