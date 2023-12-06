Эксперт: Соцконтракт — действенный инструмент вывода семьи из бедности

Социальный контракт — действенный инструмент вывода семей, находящихся в тяжелом положении, из состояния бедности. Поэтому важно в 2024 году увеличить количество татарстанских семей, которые могли бы воспользоваться такой программой. Об этом «Татар-информу» заявил председатель Региональной общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов.

«Данный механизм позволяет сократить количество семей, стоящих за чертой бедности. Мы даем человеку удочку и учим ею рыбачить. В таком случае государство не просто берет над семьей шефство и выплачивает пособия, а дает возможность самостоятельно заработать необходимые для жизни средства. При этом государство за свой счет обучает людей востребованным на рынке труда профессиям и предлагает работу», — сказал он.

Участники программы также могут получить средства на открытие собственного дела, стать предпринимателями или самозанятыми. К примеру, открыть ателье или небольшую кондитерскую.

«Увеличение доли социальных контрактов, заключенных на организацию занятости граждан, до 85% от общего количества заключенных социальных контрактов» — одна из приоритетных целей и задач Минтруда Татарстана, выдвинутая на голосования для определения плана работы на следующий год.

Опрос по определению публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».