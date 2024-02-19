Эксперт «Сколково» прокомментировал новое изобретение Илона Маска

Современные высокотехнологичные импланты позволяют людям с ограничениями по здоровью вести нормальную жизнь и широко используются в медицине, заявил руководитель департамента нейротехнологий «Моторики» в иновационном центре «Сколково» Юрий Матвиенко. Так он прокомментировал новое изобретение компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink – «нейрочип», который имплантируется в человеческий мозг.

«Я уверен, что технологии, которые могут помочь людям с травмой спинного мозга вернуть взаимодействие с цифровым пространством, необходимы. И под эти цели у Neuralink создается клиника. Такие устройства уже активно используются. Например, кардиостимулятор позволяет жить человеку с нарушением сердечного ритма. Нейростимулятор для купирования болевых синдромов имплантируется в спинной мозг. Глубокая стимуляция головного мозга производится хирургическим путем посредством стереотаксической имплантации в указанную мишень глубоких электродов. Это метод лечения пациентов как с эссенциальным тремором, так и с болезнью Паркинсона», – рассказал эксперт в беседе с «Татар-информом».

Матвиенко подчеркнул, что эти технологии важны для пациентов, которые нуждаются в возвращении утраченных способностей, и для решения вопросов приобретенных заболеваний, а также выразил уверенность, что в будущем их смогут использовать все желающие.

Подробнее о новом изобретении бизнесмена из США и о том, что оно может принести человечеству – в материале «Киборги Илона Маска: что надо знать о чипировании мозга человека».