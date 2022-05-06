Эксперт Шевченко: «Помешать «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина может только чудо»

Известный хоккейный журналист Алексей Шевченко назвал «Ак Барс» фаворитом предстоящего сезона КХЛ. По словам эксперта, помешать казанскому клубу выиграть Кубок Гагарина может только чудо.

«Уже сейчас состав казанского клуба стал мощнейшим, рядом с ними никого нет. Только представьте себе "Ак Барс" следующего сезона. Связка Шипачев — Кагарлицкий в первом звене, Галимов — Воронков — во втором, Семенов в центре третьей пятерки, а Александр Бурмистров с Артемом Лукояновым — в четвертой. Плюс Олег Знарок, который вот-вот возглавит клуб, совсем не похож на Дмитрия Квартальнова. Помешать такой команде победить может только чудо», – цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера «Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачевым.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в казанский клуб.