Эксперт Семенов назвал Татарстан главным хабом России для бизнеса с Исламским миром

Татарстан выступает одним из главных регионов, через который Россия выстраивает коммуникации и бизнес-связи с государствами Исламского мира. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

Республика накопила уникальный опыт и связи, которые делают ее удобной отправной точкой для российских компаний, желающих работать в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, Катаре и других странах. Эксперт отметил, что через РТ легче выходить на рынки исламских стран и выстраивать долгосрочные взаимодействия.

«Российский бизнес может пойти следом через те шлюзы, которые открывает Казань, потому что здесь, в исламском мире, татарстанцам легче работать. У них есть больший опыт взаимодействия через формат "Россия – Исламский мир", через связи руководства Татарстана. То есть уже налажены алгоритмы действий», – подчеркнул Семенов.

Он также добавил, что это работает и в обратную сторону – Татарстан не просто ведет отдельные проекты, а формирует рабочие схемы и инфраструктуру сотрудничества, которые может использовать и остальная Россия. Это делает республику важнейшим элементом федеральной стратегии по взаимодействию с исламским миром.

«Очень важно, что у Татарстана уже есть большой опыт и сформированные точные механизмы работы: знают, что и как предлагать, как выстраивать контакты. Ни один другой российский регион с этим пока не справится так же хорошо, как Татарстан. Поэтому роль Татарстана, в том числе как исламской российской республики, имеет большое значение. Общий язык здесь находить легче, и это не вторично», – сказал собеседник информагентства.

Контакты по линии ОИС и мусульманских организаций могут со временем превращаться в серьезные бизнес-проекты.

«Казань при этом способна принимать делегации любого уровня, она стала обязательным местом для посещения делегаций мусульманских государств. Благодаря этому через регион строится эффективное взаимодействие. И это было правильное решение – выводить эту программу сотрудничества Казани на федеральный уровень. Теперь Татарстан играет роль не только российского субъекта, но и некой корпорации, ведомства, реализующего крупные международные проекты в интересах федерального центра и России в целом», – добавил он.

Семенов также обратил внимание на то, что в Казани проводится международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КаzanForum». И он тоже показывает, что через регион такие контакты работают успешно.

